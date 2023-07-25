В Азербайджане освобождаются от платы за парковку лица, проживающие в пределах 100 метров от парковки (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Граждане, проживающие в пределах 100 метров от парковочных мест, будут пользоваться парковочными местами бесплатно.

Об этом сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

"Жители домов или зданий, расположенных в пределах 100 метров от организованной парковки по обе стороны дороги в обоих направлениях, могут приобрести индивидуальные парковочные талоны и пользоваться этими парковочными местами бесплатно", - говорится в сообщении.

Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики "О размере платы за парковку транспортных средств" регулирует порядок оплаты парковочных мест, организованных на государственных автомобильных парковках.

Напомним, что в Азербайджане с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы на парковку, которые распространяются только на государственные парковки. В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также парковка по воскресеньям будет бесплатной.