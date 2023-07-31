В Пираллахинский промпарк планируется инвестировать около 30 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Пираллахинский промышленный парк, находящийся под управлением Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана планируется инвестировать около 30 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что по существующим проектам также планируется создание более 250 рабочих мест.

"Деятельность Пираллахинского промышленного парка способствует развитию фармацевтической промышленности, удовлетворению потребностей населения в лекарственных средствах, стимулированию местного производства и занятости. В данном промышленном парке шести субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом более 66 миллионов манатов присвоен статус резидента, двое из этих субъектов уже начали производственную деятельность. Сюда были вложены инвестиции, в размере более 36 миллионов манатов, создано более 130 постоянных рабочих мест, произведена продукция на 37 миллионов манатов. Предполагается вложить около 30 миллионов манатов инвестиций в существующие проекты, создать более 250 рабочих мест", - говорится в публикации.

Напомним, что Пираллахинский промышленный парк был создан распоряжением Президента Азербайджана от 14 сентября 2016 года.