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В Пираллахинский промпарк планируется инвестировать около 30 млн манатов

Экономика Материалы 31 июля 2023 12:23 (UTC +04:00)
В Пираллахинский промпарк планируется инвестировать около 30 млн манатов

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Пираллахинский промышленный парк, находящийся под управлением Агентства развития экономических зон при министерстве экономики Азербайджана планируется инвестировать около 30 миллионов манатов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Министр отметил, что по существующим проектам также планируется создание более 250 рабочих мест.

"Деятельность Пираллахинского промышленного парка способствует развитию фармацевтической промышленности, удовлетворению потребностей населения в лекарственных средствах, стимулированию местного производства и занятости. В данном промышленном парке шести субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом более 66 миллионов манатов присвоен статус резидента, двое из этих субъектов уже начали производственную деятельность. Сюда были вложены инвестиции, в размере более 36 миллионов манатов, создано более 130 постоянных рабочих мест, произведена продукция на 37 миллионов манатов. Предполагается вложить около 30 миллионов манатов инвестиций в существующие проекты, создать более 250 рабочих мест", - говорится в публикации.

Напомним, что Пираллахинский промышленный парк был создан распоряжением Президента Азербайджана от 14 сентября 2016 года.

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