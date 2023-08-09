В Азербайджане на аукционе приватизировано 7 транспортных средств

БАКУ /Trend/ - На очередном аукционе, проведенном Государственной службой по имущественным вопросам при министерстве экономики Азербайджана, приватизировано семь транспортных средств.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Госслужбу, предложение на некоторые автомобили на аукционе превысило стартовую цену.

Так, автомобиль Nissan Maxima предлагался по первоначальной цене в 2 000 манатов, но в итоге был продан за 3 250 манатов.

Со списком транспортных средств, проданных на аукционе, можно ознакомиться здесь.

Очередные аукционы состоятся 15, 22 и 29 августа.