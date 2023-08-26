Предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели передали в дар Фонду возрождения Карабаха машину для разминирования.

Как сообщает в субботу Trend, об этом написал в социальной сети "X" (Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"День города Лачин" олицетворяет собой особый день в нашей стране, который также связан с заботой, милосердием и доброжелательностью. И вызывает гордость и радость то, что в этот день предпринимателями в качестве дара Фонду возрождения Карабаха была передана машина для разминирования производства Азербайджана для очистки освобожденных от оккупации территорий. Спасибо всем, кто внес свой вклад в это", - говорится в публикации.

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