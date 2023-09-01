Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Подписано рамочное соглашение между министерством экономики Азербайджана и Государственным комитетом по развитию и реформам Китая об укреплении производственного потенциала и инвестиционном сотрудничестве.

Как передает в пятницу Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в соцсети «X» (Twitter).

Министр отметил, что соглашение было подписано на встрече с председателем Государственного комитета по развитию и реформам Китая Чжэн Шаньцзе. По его словам, реализация соглашения будет способствовать укреплению двусторонних экономических связей и усилению инвестиционного сотрудничества.

«На встрече с Шаньцзе мы поделились своими взглядами на реализованные инциативы в направлении развития азербайджано-китайских экономических отношений, участия нашей страны в проекте «Один пояс - один путь», продвижения взаимных инвестиций и укрепления сотрудничества», - говорится в публикации министра экономики.

Отметим, что делегация возглавляемая Микаилом Джаббаровым в данный момент находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланировано открытие Торгового Дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.