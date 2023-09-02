Азербайджан и Китай обсудили работы по строительству завода по производству керамической плитки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили работы, проводимые в рамках проекта по строительству завода по производству керамической плитки.

Как сообщает в субботу Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети «X» (Twitter).

"В ходе встречи с Фань Цзяньшанем, председателем Wenzhou Ningshing Trading Co., Ltd, мы провели плодотворные переговоры о деловом и инвестиционном климате Азербайджана. Мы также затронули тему текущих усилий компании по строительству завода по производству керамической плитки в нашей стране и изучили потенциальные возможности для будущего сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что делегация, возглавляемая Микаилом Джаббаровым, находится с официальным визитом в Китае. В рамках визита запланированы открытие Торгового дома Азербайджана в Пекине и другие мероприятия.

Кроме того, в рамках визита в Китай делегация, возглавляемая министром экономики Азербайджана, обсудила сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс – один путь" и перспективные проекты по развитию инфраструктуры.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.