Азербайджан и Китай обсудили дальнейшее развитие экономических отношений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Китай принял участие в мероприятии "Год инвестиций в Китае: конференция по содействию большей открытости в секторе услуг".

Как передает в воскресенье Trend, об этом министр написал на своей странице в соцсети "X".

"На мероприятии "Год инвестиций в Китае: конференция по содействию большей открытости в секторе услуг", проводимом в рамках Китайской международной выставки торговли услугами (CIFTIS), мы подчеркнули важность сектора услуг в расширении глобального партнерства.

В рамках конференции мы обменялись мнениями с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вэньтао о потенциале дальнейшего развития азербайджано-китайских экономических отношений", - написал министр.