Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в области инвестиций и торговли (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в области инвестиций и торговли.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "X" (Twitter).

"В ходе встречи с заместителем министра коммерции КНР Линь Цзи мы обсудили имеющиеся возможности для укрепления двусторонних экономических отношений, расширения сотрудничества в области инвестиций и торговли и содействия взаимодействию в рамках инфраструктурных проектов", - говорится в публикации.

Отметим, что третьего сентября в Пекине открылся Торговый дом Азербайджана.

Торговый дом Азербайджана, созданный министерством экономики Азербайджанской Республики в соответствии с поручением главы государства, окажет поддержку продвижению бренда Made in Azerbaijan на китайском рынке и расширению экспорта азербайджанской продукции, а также будет осуществлять координацию в этой сфере.

Напомним, что первого сентября Азербайджан подписал соглашение об инвестиционном сотрудничестве с Китаем.