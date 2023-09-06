Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ISIEC) Усамой Кайси.

Как передает в среду Trend, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Мы обсудили с Усамой Кайси, генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ISIEC), вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках членства нашей страны в ISIEC и двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

Он отметил, что на встрече обсуждались стимулирование торговли и инвестиций, предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, а также реализация совместных проектов.