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Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)

Экономика Материалы 6 сентября 2023 14:08 (UTC +04:00)
Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным исполнительным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ISIEC) Усамой Кайси.

Как передает в среду Trend, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в социальной сети "X" (Twitter).

"Мы обсудили с Усамой Кайси, генеральным директором Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ISIEC), вопросы, которые стоят на повестке дня в рамках членства нашей страны в ISIEC и двустороннего сотрудничества", - говорится в публикации.

Он отметил, что на встрече обсуждались стимулирование торговли и инвестиций, предоставление страховых инструментов для бизнес-среды, а также реализация совместных проектов.

Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)
Микаил Джаббаров встретился с Усамой Кайси (ФОТО)
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