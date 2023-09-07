Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и ЕБРР

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве, на встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии связей страны с банком, реализуемых совместных проектах и возможностях расширения сотрудничества.

На встрече были подчеркнуты успешные связи Азербайджана с ЕБРР по различным направлениям, предоставлена информация о социально-экономических приоритетах нашей страны. Были отмечены широкие возможности сотрудничества по реализации поставленных целей развития. В этом контексте с банком были обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для реализации приоритетных проектов в области "зеленой" экономики, энергетики, особенно возобновляемой и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и других направлений.

Первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк отметил плодотворное сотрудничество банка с Азербайджаном, а также то, что экономический потенциал Азербайджана создает благоприятную основу для расширения связей, и выразил намерение банка продолжать поддержку развития экономики страны.