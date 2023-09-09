Минтруда Азербайджана назвало число лиц, открывших малый бизнес за последний месяц

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости населения при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики продолжает обеспечивать лиц, привлекаемых по программе самозанятости, активами в виде товаров и материалов в соответствии с их бизнес-планами.

Об этом в субботу Trend сообщили в министерстве, отметив, что в течение августа активами обеспечены еще 2 211 участников программы самозанятости. Участники программы создали свой малый бизнес за счет переданных им активов.

Для участников программы сначала организуются тренинги с целью овладения знаниями и навыками организации малого бизнеса, а затем они обеспечиваются активами.