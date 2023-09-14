Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы

БАКУ /Trend/ - Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "Х".

"Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 12 миллиардов 80 миллионов 400 тысяч манатов. За это время налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 миллиардов 865 миллионов 600 тысяч манатов", - говорится в публикации.