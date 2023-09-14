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Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы

Экономика Материалы 14 сентября 2023 20:13 (UTC +04:00)
Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии налоговой службы

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Микаила Джаббарова в аккаунте в социальной сети "Х".

"Объем поступлений в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы за январь-август 2023 года увеличился на 23,4% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 12 миллиардов 80 миллионов 400 тысяч манатов. За это время налоговые поступления от ненефтегазового сектора выросли на 20,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 миллиардов 865 миллионов 600 тысяч манатов", - говорится в публикации.

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