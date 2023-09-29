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Официальный курс маната к мировым валютам на 29 сентября

Экономика Материалы 29 сентября 2023 09:25 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 сентября

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 сентября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7985 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7985

1 австралийский доллар

AUD

1,0978

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3377

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0897

100 южнокорейских вон

KRW

0,1259

1 чешская крона

CZK

0,0739

100 чилийских песо

CLP

0,1872

1 китайский юань

CNY

0,2329

1 датская крона

DKK

0,2412

1 грузинский лари

GEL

0,6354

1 гонконгский доллар

HKD

0,2172

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0778

100 индонезийских рупий

IDR

0,011

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,156

1 швейцарский франк

CHF

1,8609

1 израильский шекель

ILS

0,4437

1 канадский доллар

CAD

1,2611

1 кувейтский динар

KWD

5,5006

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0194

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3625

1 мексиканский песо

MXN

0,0971

1 молдавский лей

MDL

0,0937

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1591

100 узбекских сомов

UZS

0,014

1 польский злотый

PLN

0,3878

1 российский рубль

RUB

0,0175

1 сингапурский доллар

SGD

1,2457

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2292

1 турецкая лира

TRY

0,0619

1 тайваньский доллар

TWD

0,0527

1 таджикский сомони

TJS

0,1556

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,1381

1 новозеландский доллар

NZD

1,0205

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