В Азербайджане создан Республиканский комитет профсоюза аграрных работников

БАКУ /Trend/ - Создан Республиканский комитет профсоюза аграрных работников, сообщает в субботу Trend.

Согласно информации министерства сельского хозяйства Азербайджана, на учредительном съезде было обсуждено создание профсоюза, утверждение его устава, избрание председателя, утверждение членов правления, избрание членов ревизионной комиссии и другие вопросы.

По результатам обсуждения и голосования большинством голосов председателем Республиканского комитета профсоюза аграрных работников был избран Фуад Мамедов. Также были утверждены устав, состав правления и ревизионной комиссии.

Кроме того, участники съезда приняли решение о членстве профсоюза в Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Напомним, что Конфедерация профсоюзов Азербайджана была учреждена 5-6 февраля 1993 года на съезде профсоюзов Азербайджана. Созданная на добровольных началах с целью защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, Конфедерация состоит из 26 отраслевых и 1 территориального профсоюзного объединения.