Эксперт о возвращении вкладчиками средств, вложенных в "Muğan Bank"

БАКУ /Trend/ - Объем защищенных вкладов в "Muğan Bank", чья лицензия была отозвана, составляет 216,7 миллиона манатов. Это означает, что данные средства представляют собой вклады на сумму до 100 тысяч манатов с дивидендами не более 12 процентов в манатах и 2,5 процента - в иностранной валюте.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что наряду со вкладами, в полном объеме будут возвращены средства до 20 тысяч манатов по банковскому счету, открытому физическими лицами в связи с предпринимательской деятельностью, и средства, принадлежащие физическим лицам, внесенные на депозитный счет нотариуса.

"Для получения компенсации вкладчик должен обратиться с письменным заявлением в Фонд страхования вкладов. Наряду с удостоверением личности вкладчика, должны быть представлены договор вклада, сберегательная книжка или иные документы, удостоверяющие наличие вклада в соответствии с законодательством, и их копии. Если за компенсацией обращается представитель вкладчика, он должен дополнительно предъявить нотариально заверенную доверенность. Фонд страхования вкладов осуществляет выплату средств не позднее 90 дней со дня принятия заявления гражданина. В исключительных случаях этот период может быть продлен еще на 90 дней. Проценты по вкладам выплачиваются в сумме, начисленной до дня наступления страхового случая. По вкладам в национальной валюте компенсация выплачивается в манатах, а по вкладам в иностранной валюте - в валюте вклада. Если вклады не в долларах или евро, компенсация рассчитывается и выплачивается на основе официальных курсов, установленных Центральным банком для соответствующих валют на день наступления страхового случая. Каждый человек, имеющий застрахованный вклад в "Muğan Bank", сможет вернуть свои средства в полном объеме. Поэтому рекомендуется хранить деньги в банках в качестве застрахованного вклада", сказал он.

Напомним, что лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом).

Назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.