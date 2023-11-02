В Азербайджане выросло доверие населения к манату - Талех Кязымов

БАКУ/Trend/ – В настоящее время на валютном рынке Азербайджана наблюдается равновесие. Выросло доверие населения к манату.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он подчеркнул, что наблюдается рост объема депозитов в манатах.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!