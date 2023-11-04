Названы объемы земельных участков, привлеченных к посевным работам на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - При строгом соблюдении правил безопасности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2020/2021 хозяйственном году в посевной оборот было привлечено 10 тысяч га, в 2021/2022 хозяйственном году - 50 тысяч га, а в 2022/2023 хозяйственном году - 72 тысяч га земель.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Борьба с минной угрозой -влияние взрывчатых веществ на экосистему".

Он отметил, что упомянутые им данные составляют всего 60 процентов потенциальных территорий. Таким образом, 40 процентов площади земли до сих пор не представляется возможным вовлечь в посевной оборот по причине минной угрозы.

"Загрязнение минами в этих районах настолько велико, что, несмотря на все меры безопасности, инциденты неизбежны. По данным Агентства по разминированию, в ходе сельскохозяйственной деятельности на освобожденных от оккупации территориях произошло 10 разрывов мин, в результате которых 8 человек получили ранения, 7 человек погибли. Шесть единиц сельскохозяйственной техники пришли в негодность и вышли из строя.

В то же время Армения на протяжении многих лет превращала наши сельскохозяйственные угодья в полигон боевых действий и наносила серьезный ущерб их плодородию. В ходе мониторинга земельных ресурсов этих территорий было установлено, что были построены траншеи и укрепления протяженностью 2 000 км и площадью около 4 200 га, из-за чего земли подверглись резкой антропогенной эрозии. Посевные площади, сильно загрязненные минами и неразорвавшимися боеприпасами, составляют около 5 тысяч гектаров", - добавил министр.

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