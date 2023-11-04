В Азербайджане предложено повысить критерий нуждаемости и прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - Критерий нуждаемости и прожиточный минимум предлагается увеличить.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев во время обсуждения пакета государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду и социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"В текущем году критерий нуждаемости доведен до прожиточного минимума. Критерий нуждаемости и прожиточный минимум предлагается увеличить на 24 маната и довести до 270 манатов", - сказал он.

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