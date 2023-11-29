Азербайджан - одна из стран, в которой самые низкие командировочные тарифы в регионе - Вугар Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одной из стран, которые ввели самые низкие командировочные тарифы в регионе. Командировочные расходы в Азербайджане не увеличились за последние 5 лет. Согласно принятому в 2018 году постановлению Кабинета министров "О нормах командировочных расходов", однодневная норма в Баку установлена в размере 90, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 70, в других городах и районах - 65 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

По его словам, нетрудно представить, как эти расходы изменились в прошлые годы с учетом годового уровня инфляции, и суммы в 90 манатов на однодневные расходы (гостиница и питание) в Баку, и 65 манатов для регионов, будет недостаточно.

"Тарифы, установленные для зарубежных командировок, также довольно низкие. Эти тарифы практически не позволяют полностью покрыть расходы. ", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что за последние два года была зафиксирована высокая инфляция, а тарифы, установленные для зарубежных поездок, как и внутри страны, долгое время не менялись. Таким образом, по его мнению, эти тарифы далеки от реальных затрат.

"В связи с этим возникает необходимость в обновлении правил, касающихся командировок, и внесении соответствующих дополнений. Очень важно снова поднять вопрос об увеличении командировочных расходов как для внутренних, так и для зарубежных поездок и установить новые тарифы", - добавил В.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!