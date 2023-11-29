Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank

Экономика Материалы 29 ноября 2023 12:23 (UTC +04:00)
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank

Читайте Trend в

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает поддерживать подготовку молодежи к профессиональной карьере. Несколько месяцев назад начался отборочный тур программы "Yelaw Boot Camp", и теперь стали известны ее участники. Основная цель программы - подготовка кадров в области правового регулирования банковской деятельности.

На открытии программы все участники ознакомились с Головным офисом Yelo Bank. Затем сотрудники банка подробно рассказали о ценностях Yelo, бренд-идентичности, продуктах и услугах. Далее была организована первая игра на командообразование. В течение пяти недель программы участники будут получать не только теоретические, но и практические знания в области корпоративного права в реальной рабочей среде. Успешно завершивших программу участников ждет карьерная возможность в Yelo Bank. Эта инициатива идеально соответствует стратегии Корпоративной Социальной Ответственности Yelo Bank, которая приоритетно поддерживает развитие перспективных, но еще неопытных талантов.

Подробную информацию о карьерных возможностях в банке и других проектах вы можете найти на сайте yelo.az, а также на официальных страницах Yelo Bank в социальных сетях.

Вы хотите получить кредит онлайн? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
Лента

Лента новостей

Читать все новости