Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank

БАКУ/Trend/ - Yelo Bank продолжает поддерживать подготовку молодежи к профессиональной карьере. Несколько месяцев назад начался отборочный тур программы "Yelaw Boot Camp", и теперь стали известны ее участники. Основная цель программы - подготовка кадров в области правового регулирования банковской деятельности.

На открытии программы все участники ознакомились с Головным офисом Yelo Bank. Затем сотрудники банка подробно рассказали о ценностях Yelo, бренд-идентичности, продуктах и услугах. Далее была организована первая игра на командообразование. В течение пяти недель программы участники будут получать не только теоретические, но и практические знания в области корпоративного права в реальной рабочей среде. Успешно завершивших программу участников ждет карьерная возможность в Yelo Bank. Эта инициатива идеально соответствует стратегии Корпоративной Социальной Ответственности Yelo Bank, которая приоритетно поддерживает развитие перспективных, но еще неопытных талантов.

Подробную информацию о карьерных возможностях в банке и других проектах вы можете найти на сайте yelo.az, а также на официальных страницах Yelo Bank в социальных сетях.

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