На соединение железнодорожной линии на азербайджано-иранской границе будет потрачено 500 млн долларов

БАКУ /Trend/ - Иран намерен всесторонне развивать отношения с Азербайджаном и выполнять соглашение по Аразскому дорожному коридору.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил иранским СМИ посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусави.

"В настоящее время мы наблюдаем новый Кавказ, и в новых условиях, когда Южный Кавказ становится транзитным пространством мировой торговли, Иран должен играть активную роль", - сказал С.A.Мусави.

Мусави упомянул, что соглашение о создании Аразского дорожного коридора между Ираном и Азербайджаном в этом направлении является очень важным аспектом.

"Иран стремится к выполнению этого соглашения на национальном и международном уровнях. Аразский дорожный коридор поддерживается обеими странами. Недавно Азербайджан выделил средства на строительство моста Агбенд-Калала на азербайджано-иранской границе на сумму 8 миллионов долларов США. В то же время, в будущем Азербайджан потратит 500 миллионов долларов на соединение железных дорог двух стран с направления Агбенда", - подчеркнул посол.

Мусави отметил, что после полного освобождения Карабаха Азербайджан выдвигает различные идеи для установления мира на Южном Кавказе.

"Тем временем западные страны пытались дистанцировать Иран от процессов в этом регионе, основываясь на своих ошибочных идеях", - добавил посол.

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