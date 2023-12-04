Азербайджан и ЕС обсудили актуальные вопросы энергетического партнерства

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, находящийся с визитом в Объединенных Арабских Эмиратах для участия в мероприятиях, организованных в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае, встретился с комиссаром Европейского союза (ЕС) по энергетическим вопросам Кадри Симсон.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече обсуждались вопросы расширения Южного газового коридора, реализации инициативы "Кольцо солидарности" и коридора "зеленой" энергии "Каспий-Черное море-Европа".

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, наряду с введенным в эксплуатацию газоконденсатным месторождением "Абшерон" в качестве важного источника дополнительных поставок газа в Европу, рассказал о газовых проектах, находящихся в разработке, и о странах, сотрудничающих в сфере поставок газа из Азербайджана. Министр отметил, что транспортировка дополнительных объемов газа обусловливает развитие инфраструктуры и подписание газовых контрактов на долгосрочной основе, и подчеркнул важность работы в тесной координации с Европейским Союзом в этом направлении. В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по поводу очередного заседания Консультативного совета Южного газового коридора.

Кроме того, были рассмотрены шаги, предпринятые по реализации проекта коридора "зеленой" энергии между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией. Было отмечено, что в ближайшее время будет создано совместное предприятие, ответственное за реализацию проекта, а до конца следующего года планируется завершить процесс технико-экономического обоснования проекта. Также была предоставлена информация о сотрудничестве между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по передаче электроэнергии из Центральной Азии по этому коридору. Отмечено, что расширение коридора "зелёной" энергии и транспортировка возобновляемых источников энергии с помощью этой масштабной инфраструктуры будут способствовать энергетической безопасности, обеспечивая диверсификацию энергоснабжения Европы.

На встрече были затронуты и другие аспекты энергетического диалога между Азербайджаном и ЕС, достигнута договоренность обновить дорожную карту по реализации документа "Стратегическое энергетическое партнерство Азербайджан-ЕС".

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