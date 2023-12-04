Агентство Азербайджана провело оценку иностранных продовольственных объектов, продукция которых экспортируется в страну

БАКУ /Trend/ - За истекший период текущего года по заявкам 16 стран была проведена оценка на 272 зарубежных предприятиях.

Об этом Trend сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА)

Согласно информации, оценка предприятий проводится на месте или в формате видеоинспекции. Так, по результатам оценки 214 из этих объектов были утверждены, а 20 - условно утверждены для включения в Реестр безопасности пищевых продуктов. В связи с выявленными несоответствиями отказано в одобрении предприятиям "Yazd Moein Dam İndustrial Slaughterhouse Complex" и "Edalat Dam", действующим в Исламской Республике Иран, а также "Choibalsan Group" в Монголии, "Snow King Frozen Foods" в Пакистане. Рассмотрение отчетов по 34 объектам, по которым проводилась оценка, находится на завершающей стадии.

Отметим, что в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О продовольственной безопасности", для ввоза на территорию страны продуктов питания и кормов, относящихся к группе высокого риска, иностранные объекты, на которых производится эта продукция, должны получить утверждение АПБА. В связи с этим они или их уполномоченные представители должны обратиться в агентство. До 1 января 2024 года будут введены ограничения на импорт продуктов питания и кормов высокого риска с предприятий пищевой промышленности, не подавших заявку на утверждение в АПБА и действующих в зарубежных странах. Таким образом, с этих предприятий невозможно будет импортировать в страну продукцию, относящуюся к группе особого риска. Поэтому всем предприятиям, заинтересованным в импорте в нашу страну продуктов питания и кормов, которые они производят, необходимо своевременно подать заявки на регистрацию и утверждение.

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