Нужно обеспечить финансовую архитектуру для инвестирования в чистую энергию - ирландский министр

ДУБАЙ /Trend/ - Необходимо обеспечить финансовую архитектуру, чтобы быстрее, лучше, дешевле или экономически безопаснее инвестировать в более "чистые" альтернативы, а не в ископаемое топливо.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр окружающей среды, климата и связи Ирландии Имон Райан в ходе конференции COP28 в Дубае.

«Мы знаем, что международные энергетические агентства предоставляют очень хороший анализ масштабов этой проблемы. Даже если мы выполним все обязательства по развитию возобновляемых источников энергии, задача по повышению эффективности сохранится. На этой неделе они представили анализ, показывающий, что это продвинет нас лишь на 1/3 пути. Нам необходимо выйти за рамки этого и постепенно отказаться от ископаемого топлива как способа придерживаться уровня глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию. Мы знаем, что нам нужно инвестировать в чистую энергию. Важным здесь является то, что это должен быть справедливый переход, он должен принести пользу всем», - сказал министр.

По его словам, это требует инвестиций и наращивания потенциала в странах, будь то небольшое островное государство или менее развитая страна.

Отметим, что конференция COP28 в этом году прошла в Дубае. Собравшая около 100 000 делегатов, COP28 стала крупнейшим мероприятием в истории ООН. Во встрече на высшем уровне, организованной в рамках конференции, приняли участие более 120 глав государств и правительств. Президент Ильхам Алиев впервые принял участие в данном мероприятии.