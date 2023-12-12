"ADY Container" примет участие в проекте, соединяющий порты Актау и Туркменбаши с портом Констанца

БАКУ /Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" "ADY Container" в рамках сотрудничества с одной из крупнейших в мире судоходных компаний "COSCO SHİPPİNG Lines" запускает новую услугу, соединяющую казахстанский порт Актау и туркменский порт Туркменбаши с румынским портом Констанца.

Как передает во вторник Trend, информацию об этом распространила компания "ADY Container".

Было отмечено, что в рамках совместного проекта "ADY Container" и "COSCO SHIPPING Lines" будут осуществляться совместные железнодорожные и морские перевозки между портами Актау и Туркменбаши и румынским портом Констанца.

В рамках проекта компания "ADY Container" будет осуществлять доставку контейнерных поездов из портов Актау и Туркменбаши через Каспийское море и по железной дороге в грузинский порт Батуми. Контейнеры будут перевозиться из Батуми в румынский порт Констанца на судах, предоставленных "COSCO SHIPING Lines".

Новое железнодорожно-морское сообщение между портами Актау и Туркменбаши и портом Констанца в нынешней сложной ситуации обеспечит целостность цепочки поставок, создаст условия для соединения Китая и Центральной Азии с Европой быстрым и эффективным сервисом.

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