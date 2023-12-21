Министр торговли Турции Омар Болат посетил азербайджанский офис MÜSİAD

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане министр торговли Турции Омар Болат посетил азербайджанский офис Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей (MÜSİAD).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на TurkicWorld, во встрече приняли участие председатель правления MÜSİAD Азербайджан Рашад Джабирли, Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Рашад Джабирли, представивший в ходе встречи информацию о деятельности MÜSİAD Азербайджан, отметил, что одной из основных задач организации является увеличение объема взаимной торговли и инвестиций между двумя братскими странами.

Председатель также проинформировал турецкого министра о важных мероприятиях, проводимых MÜSİAD Азербайджаном в стране.

О.Болат высоко оценил деятельность MÜSİAD в Азербайджане и отметил, что организация играет важную роль в укреплении торговых связей между двумя странами.

Он подчеркнул, что в результате успешной политики президентов двух стран азербайджано-турецкие отношения развиваются на высоком уровне по всем направлениям.

Напомним, что MÜSİAD насчитывает более 12 тысяч членов в 164 пунктах в 81 стране, и 83 филиала в Турции. В этом году MÜSİAD отметил свое 33-летие.

Медиа-платформа TurkicWorld была выбрана официальным медиа-партнером форума.

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