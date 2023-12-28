Иран ускорит экспорт и транзит продукции через погранично-таможенный пункт Астара (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Иран намерен ускорить экспорт и транзит продукции через погранично-таможенный пункт Астара, расположенный на границе с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Таможенную администрацию Ирана, сегодня в Тегеране состоялось заседание под председательством руководителя Таможенной администрации Ирана Мохаммеда Резванифара и председателя Дорожно-транспортной организации Ирана Дариуша Амани.

На заседании были рассмотрены пути упрощения торговли через пограничные таможенные пункты страны, в частности, через погранично-таможенный пункт Астара.

На заседании также обсуждалось ускорение проезда грузовых автомобилей (экспорт и транзит продукции) через погранично-таможенный пункт Астара.

На заседании была установлена связь с таможней Астары в видеоформате и объявлена работа по упрощению торговли на погранично-таможенном пункте Астара.

Добавим, что согласно статистике таможенного управления Ирана, за 9 месяцев Иран экспортировал около 102 миллионов тонн ненефтяных продуктов на сумму 36,4 миллиарда долларов США. Экспорт ненефтяных продуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в стоимостном выражении на 0,68 процента, в весовом - на 26,5 процента.

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