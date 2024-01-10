В Азербайджане усовершенствовано законодательство о финансовом лизинге (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одной из поправок в Налоговый кодекс, направленных на снижение налогового бремени субъектов предпринимательства и стимулирование предпринимательской деятельности, является совершенствование положений законодательства по финансовому лизингу.

Об этом говорится в информации Государственной налоговой службы Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что до недавних изменений сумма налога включалась в стоимость актива, поскольку лизинговые компании не могли компенсировать суммы НДС, которые они платили при приобретении активов, сдаваемых в аренду. Это ограничивало возможности субъектов бизнеса, приобретающих актив в рамках финансового лизинга, компенсировать НДС и создавало налоговую нагрузку на капитальные вложения. Однако в случае приобретения активов за счет банковских кредитов субъекты бизнеса могли компенсировать уплаченные суммы НДС по этим активам, в результате чего в финансовом секторе возникали различия в налоговом бремени по инструментам финансирования, что отрицательно сказывалось на конкурентоспособности рынка лизинга. С последней поправкой в Налоговый кодекс и лизинговым компаниям, и предпринимателям-лизингополучателям предоставлена возможность возмещения сумм НДС, уплаченных при приобретении активов. Таким образом, основной целью изменения является установление равного налогового режима по инструментам финансирования. Проценты по кредитам, которые являются доходом лизинговых компаний, продолжают освобождаться от НДС как финансовые услуги. При этом, если активы приобретены лизинговыми компаниями без уплаты НДС, то будет продолжено полное освобождение от НДС как стоимости актива, так и процентов по кредиту при предоставлении этих активов субъектам бизнеса в рамках финансового лизинга. Еще одним важным изменением является то, что в случае передачи лизингополучателем прав и обязанностей по договору финансового лизинга другому лицу, отношения между арендодателем и новым покупателем считаются финансовой арендой, продолжением предыдущего договора. В случае досрочного расторжения договора финансового лизинга и несоответствия данной операции требованиям статьи 140.2 Налогового кодекса такая операция не будет считаться финансовым лизингом, говорится в сообщении.

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