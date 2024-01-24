Принятие Кодекса о конкуренции позволит сделать конкурентную среду еще более прозрачной - Роман Гарашев

БАКУ /Trend/ - Принятие Кодекса о конкуренции позволит сделать конкурентную среду еще более прозрачной.

Об этом сказал Trend в среду член Коллегии адвокатов Азербайджана Роман Гарашев.

Он отметил, что Кодекс состоит из 12 глав и 84 статей.

"С принятием Кодекса расширились полномочия Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики как органа, выявляющего, расследующего нарушения, связанные с конкуренцией. Кроме того, были некоторые вопросы в этой сфере, которые в предыдущих нормативных документах либо не были обозначены как понятия, либо эти вопросы не затрагивались. Однако с изучением международной практики различные вопросы в этой сфере нашли широкое отражение в Кодексе и получили четкое толкование", - сказал Гарашев.

Он подчеркнул, что в целом принятие Кодекса откроет широкие возможности для обеспечения еще большей прозрачности конкурентной среды, выхода субъектов малого и среднего бизнеса на рынок.

Отметим, что закон "Об утверждении, вступлении в силу Кодекса о конкуренции и правовом регулировании в связи с этим" был подписан главой государства 23 января 2024 года.

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