БАКУ /Trend/ - Состоялось первое в 2024 году заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщили Trend в Кабмине, в ходе заседания, проведенного под руководством председателя Экономического совета, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены показатели социально-экономического развития страны за 2023 год, план деятельности Экономического совета на 2024 год, результаты оценки эффективности предоставленных льгот и освобождений в налоговой и таможенной сферах и совершенствование механизма оценки, перспективы повышения суверенного кредитного рейтинга страны, отчет о деятельности Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) за 2023 год, план действий ЦАЭРК на 2024 год и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра финансов Самира Шарифова, заместителя министра финансов Азера Байрамова и исполнительного директора Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусала Гасымлы.

По итогам заседания с учетом мнений и предложений членов Экономического совета были приняты решения по обсуждаемым вопросам и даны поручения соответствующим органам.

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