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Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)

Экономика Материалы 30 января 2024 17:26 (UTC +04:00)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank провёл учебный проект в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). Основной целью служили направление и поддержка молодёжи на начальном этапе их карьеры. Студенты заочного обучения с энтузиазмом посещали тренинги по развитию "мягких" навыков, включая семинары по "формуле успеха", тайм-менеджменту и деловому этикету. Специалисты Yelo Bank, выступившие в роли тренеров, обеспечили как теоретическую, так и практическую подготовку участников. Отзывы от участников были крайне положительными, многие выразили благодарность за организацию такой значимой программы. Всем участникам проекта были вручены сертификаты.

Yelo Bank гордится возможностью вносить свой вклад в развитие молодых талантов и планирует продолжить подобные инициативы в будущем. Чтобы быть в курсе следующих проектов банка, следите за обновлениями на страницах “Yelo Team” в Facebook, Instagram и LinkedIn.

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Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)
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