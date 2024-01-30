Yelo Bank организовал "Дни карьеры" для студентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках стратегии корпоративной социальной ответственности Yelo Bank провёл учебный проект в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). Основной целью служили направление и поддержка молодёжи на начальном этапе их карьеры. Студенты заочного обучения с энтузиазмом посещали тренинги по развитию "мягких" навыков, включая семинары по "формуле успеха", тайм-менеджменту и деловому этикету. Специалисты Yelo Bank, выступившие в роли тренеров, обеспечили как теоретическую, так и практическую подготовку участников. Отзывы от участников были крайне положительными, многие выразили благодарность за организацию такой значимой программы. Всем участникам проекта были вручены сертификаты.

Yelo Bank гордится возможностью вносить свой вклад в развитие молодых талантов и планирует продолжить подобные инициативы в будущем. Чтобы быть в курсе следующих проектов банка, следите за обновлениями на страницах “Yelo Team” в Facebook, Instagram и LinkedIn.

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