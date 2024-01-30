В Азербайджане выделены лимиты на выдачу льготных ипотечных кредитов банкам

БАКУ /Trend/ - В целях продолжения процесса ипотечного кредитования в течение 2024 года, Азербайджанским ипотечным и кредитно-гарантийным фондом выделены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов, банкам-участникам.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространил фонд.

"Прием заявок на получение обычных ипотечных кредитов начнется 2 февраля с 11:00. Будет предоставлена дополнительная информация о приеме заявок на льготные ипотечные кредиты", - говорится в сообщении.

Прием заявок на получение ипотечного кредита осуществляется на портале электронного правительства (www.e-gov.az) в режиме реального времени через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия".

Информацию касательно получения ипотечных кредитов можно найти на официальном сайте фонда (www.mcgf.gov.az/menu/46).

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