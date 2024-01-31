Планируется привлечь азербайджанские банки в брокерскую деятельность - ЦБА (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В текущем году планируется привлечь азербайджанские банки в брокерскую деятельность.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

"Это будет способствовать дальнейшему расширению рынка капитала, учитывая широкую филиальную сеть банков. У Центрального банка Азербайджана достаточно много планов, прежде всего в части инфраструктуры, направленных на то, чтобы рынок капитала работал эффективно. Более того, у ЦБА есть планы по цифровизации рынка. Вместе с тем, будет проводиться работа по повышению уровня осведомленности инвесторов и эмитентов", - добавил Кязымов.

Отметим, что на сегодняшний день в Азербайджане действуют 23 банка, и по состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные активы банков превысили 49,178 миллиарда манатов.

Напомним, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 31 января понизил учетную ставку с 8 до 7,75 процента.

Согласно информации ЦБА, верхний предел процентного коридора был снижен с 9 процентов до 8,75 процента, а нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

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