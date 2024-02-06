Visa активно работает над следующим этапом развития системы международных платежей в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Visa активно работает над следующим этапом развития системы международных платежей в Азербайджане.

Об этом сообщила в интервью Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

"Проект B2B Connect стал значимым для страны, поскольку это был первый запуск в регионах Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Опыт Kapital Bank, который запустил продукт первым, оказался очень интересным для остальных участников банковской системы Азербайджана. В результате, на данный момент только в Азербайджане у нас уже семь банков, которые запустили данную платформу, и есть еще банки, которые над этим работают. В дополнение к уже существующим платежным решениям, мы активно работаем над следующим этапом развития системы международных платежей", – рассказала она.

По словам Кристины Дорош, Visa уже реализовала первую часть – внедрила платформу B2B Connect, которая обслуживает платежи для юридических лиц, в основном для средних и крупных компаний.

"Как правило, компании совершают эти платежи на сравнительно крупные суммы. Вместе с тем мы понимаем, что есть огромная потребность в международных платежах не только у юридических лиц, но и у физических. Физические лица также могут перечислять деньги друзьям, коллегам, знакомым, детям и семье за границу, а также заниматься бизнесом", – подчеркнула она.

Кристина Дорош также отметила, что для того, чтобы сделать решение для трансграничных переводов комплексным и полным, Visa работает над внедрением решения Visa Direct to Account (VDA).

"Это возможность перевода средств на счета за границу, даже необязательно на карту, а просто на счета. Практически для любой цели перечисления денег за границу Visa предоставляет удобное, безопасное и быстрое решение. Для юридических лиц есть B2B Connect, для тех, кто перечисляет с карты на карту, существует платформа Visa Direct, позволяющая совершать переводы на номер карты. Третье направление – это перевод с карты на счета. В разработке также четвертое направление – с карты на кошельки. Все эти сервисы вместе создают полноценную, удовлетворяющую все потребности, платформу международных переводов", – заключила она.