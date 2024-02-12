Названо количество домов, построенных в Азербайджане в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В течение 2023 года в Азербайджане построено и сдано в эксплуатацию 22 910 жилых домов общей площадью 2 миллиона 511 тысяч 217 квадратных метров.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно подсчетам, основанным на отчете Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике, количество построенных домов сократилось на 1,6 процента по сравнению с показателем 2022 года (23 289 жилых домов общей площадью 2 миллиона 592 тысячи 971 квадратный метр).

Отметим, что количество построенных и сданных в эксплуатацию в прошлом году жилых зданий составило 12695 единиц (10 223 единицы построены негосударственными предприятиями, а 2 472 единицы - государственными), а количество частных жилых домов - 10 225 единиц.

За отчетный период сданы в эксплуатацию шесть общеобразовательных учреждений на 6 586 ученических мест и одно дошкольное образовательное учреждение на 240 мест.

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