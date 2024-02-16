В 2023 г. в Азербайджане больше компаний обратилось в связи с процедурой внутренней переработки товаров

БАКУ /Trend/ - В прошлом году по сравнению с 2022 годом был зафиксирован рост на 85 процентов стоимости импортируемых товаров для таможенной процедуры внутренней переработки в экспортных целях, а также рост числа компаний, использующих эту процедуру - на 77 процентов.

Об этом в пятницу Trend сказали в министерстве экономики Азербайджана.

"Специальная таможенная процедура внутренней переработки, осуществляемая в Азербайджане, заключается в ввозе определенных товаров на территорию страны с целью их экспорта после проведения операций по переработке без взимания таможенных пошлин и налогов, в том числе НДС. Под операциями по переработке понимаются подготовка, переработка, повторная переработка и ремонт товаров. Размещение товаров в нашей стране под специальной таможенной процедурой обработки внутри страны осуществляется в основном в двух направлениях - с целью ремонта и переработки. Процедура применяется к развитию обрабатывающей промышленности и сферы услуг с целью стимулирования экспортной деятельности. До сих пор был внесен ряд изменений в правила размещения товаров под специальной таможенной процедурой внутренней обработки. В результате изменений владелец процедуры получил возможность на основании договора заказа, а также договора купли-продажи импортировать сырье или материалы из желаемой страны в Азербайджан и экспортировать их покупателю в желаемой стране путем их обработки в сроки, предусмотренные законодательством. Кроме того, отменено обязательное обеспечение уплаты таможенной задолженности, а также упрощен процесс оформления документов на получение разрешения на использование процедуры. Анализ обращений субъектов предпринимательства по процедуре показывает, что после отмены в мае 2022 года обязательности гарантийного требования процедура стала использоваться более активно. В то же время новые предприятия присоединились к процессу после того, как в апреле 2023 года была создана возможность использования процедуры на основе договора купли-продажи", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!