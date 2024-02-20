В Азербайджане утверждены "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях"

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило "Стандарты корпоративного управления в инвестиционных компаниях".

Как сообщает во вторник Trend, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно решению, осуществление корпоративного управления в инвестиционной компании будет обеспечиваться наблюдательным советом. Исполнительный орган компании должен обеспечить эффективное выполнение стратегий и политик, утвержденных советом директоров.

Каждая инвестиционная компания должна разработать стратегический план на основе стратегического видения и заявления о миссии, который в свою очередь будет утвержден наблюдательным советом. Стратегический план должен охватывать период не менее трех лет, кроме того, каждый год по его завершении следует пересматривать стратегический план по итогам прошлого года, вносить соответствующие изменения в стратегический план при изменении бизнес-модели инвестиционной компании, а также при возникновении событий и угроз внешней среды, влияющих на деятельность инвестиционной компании. Стратегический план и внесенные в него изменения должны быть представлены на общее собрание акционеров и в ЦБА для сведения в течение 30 дней с даты его утверждения.

Кроме того, наблюдательный совет будет контролировать деятельность инвестиционной компании, ее структурных подразделений и дочерних хозяйственных обществ в соответствии с законодательством и внутренними правилами инвестиционной компании.

Повестка дня инвестиционной компании будет составлена с учетом предложений, внесенных Наблюдательным советом, Комитетом по аудиту и исполнительным органом, а также акционерами, имеющими значительную долю участия, или акционерами, являющимися собственниками не менее 5 процентов акций с правом голоса.

Отмечается, что в каждой инвестиционной компании должен быть создан Комитет по аудиту. Также могут быть созданы Комитет по комплаенсу, Комитет по управлению рисками, Комитет по корпоративному управлению или другие комитеты. Комитеты должны состоять не менее чем из трех человек (нечетного числа членов).

В инвестиционной компании должна быть создана система управления рисками, соответствующая типу предоставляемых ею услуг, особенностям и среде ее деятельности, сложности и рискам, с которыми она сталкивается. Эта система должна сочетать в себе три линии защиты.

В течение 30 дней со дня вступления в силу настоящих нормативов в ЦБА должен быть представлен стратегический план, утвержденный инвестиционными компаниями на следующий период.

Каждые 6 месяцев в течение двух лет, следующих за днем вступления в силу настоящих стандартов, инвестиционная компания должна оценивать соответствие внедрения корпоративного управления в инвестиционной компании этим стандартам, и в течение 15 рабочих дней после завершения оценки ее результаты должны быть представлены в ЦБА.

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