БАКУ /Trend/ - PASHA Holding организовывает социальную программу для детей лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера.

Как сообщает в пятницу Trend, с 2023 года PASHA Holding реализует программу социальной поддержки детей в возрасте до 18 лет азербайджанских героев, погибших в 44-дневной Отечественной войне.

С 2024 года в текущая программа также охватывает детей лиц, погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в сентябре прошлого года в Карабахе. В настоящее время проект охватывает в общей сложности более 2000 детей лиц, более 1000 семей погибших в 44-дневной Отечественной войне, после ее окончания и во время сентябрьских провокаций, а также погибших в ходе антитеррористических мероприятий локального характера.

В рамках программы по случаю праздников Нового года, Новруз, Гурбан и Рамазан байрамы, а также Дня Победы детям шехидов предоставляются праздничные подарки от PASHA Holding и сети супермаркетов Bravo. Кроме того, компания PASHA Insurance предоставляет детям шехидов в рамках программы расширенный пакет страхования, который включает стоматологические услуги, а также скрининг обследования и лечение хронических заболеваний. В то же время в рамках программы детям шехидов предоставляются школьные принадлежности к новому учебному году.

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