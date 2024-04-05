В Азербайджане станет возможной приватизация средств спутниковой связи

БАКУ /Trend/ - Средства спутниковой связи на геостационарных орбитах исключаются из перечня государственной собственности, приватизация которой запрещена.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О приватизации государственного имущества", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, из статьи 6.2.1 закона (виды имущества, приватизация которых запрещена) исключаются слова "средства спутниковой связи на геостационарных орбитах".

После обсуждения изменение было вынесено на голосование и принято в третьем чтении.

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