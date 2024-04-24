Башкортостан надеется на долгосрочное сотрудничество с предпринимателями Азербайджана (дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Башкортостан надеется на долгосрочное сотрудничество с предпринимателями Азербайджана.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в ходе проходящего в Баку бизнес-форума "Азербайджан-Башкортостан".

По его словам, Башкортостан предлагает сотрудничество Азербайджану в сельском хозяйстве.

"Мы предложим бизнесу Азербайджана работать на наших территориях, для предпринимателей страны будут созданы комфортные условия при взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он.

Отмечается, что производимая продукция будет экспортироваться в Азербайджан, взамен же в Башкортостан будут поставляться овощи и фрукты.

Он упомянул, что благоприятное географическое положение Башкортостана способствует расширению географии поставок продукции из Азербайджана в соседние регионы, такие как Набережные Челны, Петербург, Ижевск и т.д.

"В Башкортостане накоплен значительный опыт в производстве молока и его переработке, а также в производстве сухого молока, птицы, говядины и меда. Кроме того, Башкортостан занимает четвертое место в России по инвестиционной привлекательности и обладает всеми условиями для успешного ведения бизнеса. Азербайджан является дружественной нам страной, с которой мы поддерживаем отношения еще со времен Советского Союза. Поэтому мы ожидаем дальнейшего расширения сотрудничества", - добавил он.

Отметим, что 24 апреля в Баку состоялся бизнес-форум "Азербайджан-Башкортостан". В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана и Башкирской выставочной компанией (соглашение подписали Фарид Мамедов и Альбина Кильдигулова), "МТ Group" и компанией НВП "Башинком" (Тарана Аллахавердиева и Линар Миннебаев).

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