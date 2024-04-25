За последние 5 лет в Азербайджане реализованы 4 пакета социальных реформ - Сахиль Бабаев (дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние пять лет в Азербайджане были реализованы четыре пакета социальных реформ.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".

"В рамках достигнутых результатов за последние пять лет необходимо отметить, что минимальная заработная плата в стране выросла в 2,8 раза, фонд оплаты труда увеличен в 2,8 раза. Иными словами, увеличение фонда оплаты труда по стране почти в три раза и повышение минимальной заработной платы в 2,8 раза за небольшой отрезок времени (пять лет) – это большое достижение. И эта динамика роста является основным направлением регулирования рынка труда, а также более достойного обеспечения занятости наших граждан. Говоря об основных целях министерства на данный момент, хотелось бы отметить увеличение количества и разнообразия программ и проектов корпоративной социальной ответственности, а также дальнейшее расширение проектов", - сказал он.

Отметим, что среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Азербайджане в январе-феврале 2024 года выросла на 10,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 946,8 маната.

Заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3 438,3 маната, а в ненефтегазовом - 899,7 маната. Заработная плата работников государственных предприятий составила 901,8 маната, а частных предприятий - 996,5 маната.

По данным ведомства, наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников горнодобывающей сферы, сфер страхования и финансов, информации, связи, а также в области научно-технической деятельности.