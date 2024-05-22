БТК приносит экономические и стратегические дивиденды Азербайджану - эксперт

БАКУ /Trend/ - 20 мая завершились ремонтно-расширительные и реконструкционные работы на проходящем через Грузию 184-километровом участке железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК), дан старт грузоперевозкам.

Как сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров, БТК приносит Азербайджану экономические и стратегические дивиденды.

"Учитывая, что эта железнодорожная линия является основным элементом Среднего коридора, она имеет очень большое значение. Эта железная дорога не только проходит через три страны, это еще и самый короткий путь данным видом транспорта между Азией и Европой, что помогает сэкономить время. Он обеспечивает выход к европейским и мировым рынкам для таких стран, как Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан. И это приносит экономические и стратегические дивиденды нашей стране", - сказал он.

Эксперт отметил, что в 2017-2022 годах по БТК было перевезено около 1 миллиона 350 тысяч тонн грузов.

"Целью поставлено достижение объема перевозок в 17 миллионов тонн. Это будет способствовать росту нашей экономики. С другой стороны, БТК сыграет важную роль в реализации туристического потенциала нашей страны и региона, ускорении интеграции и поставок между отдельными секторами экономики", - добавил он.

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