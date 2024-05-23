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Прогнозирование ВВП имеет очень важное значение - Самир Шарифов

Экономика Материалы 23 мая 2024 14:44 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Прогнозирование ВВП имеет очень важное значение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе обсуждений законопроекта "Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Мы должны постараться, чтобы темпы роста расходов нашего государственного бюджета совпали с темпами роста экономики и не превышали его", - сказал С.Шарифов.

По его словам, превышение темпа роста расходов приемлемо для экономики лишь в течение определенного периода времени.

"Но прибегать к этому на постоянной основе нецелесообразно", - добавил министр.

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