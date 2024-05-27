Номинальная сумма ВВП Азербайджана будет выше скорректированного показателя - Вугар Гюльмамедов

БАКУ /Trend/ - Основываясь на анализе экономических тенденций в Азербайджане за первые четыре месяца, Счетная палата пришла к выводу, что номинальный объем ВВП по нефтяному сектору в конце года будет больше скорректированного показателя.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов во время обсуждения изменений в закон "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В.Гюльмамедов подчеркнул, что анализ представленных данных показывает, что в обновленном проекте государственного бюджета на 2024 год прогнозируется отношение дефицита ненефтяной базы к ненефтяному ВВП обзорного бюджета на 2024 год на уровне 24,5%, что дает основания говорить пусть и о незначительном отклонении от соответствующего показателя, то есть, рамок бюджетного правила.

По его словам, на отклонение от цели повлияло несколько факторов.

"Первый из них заключается в том, что рост базовых расходов сводного бюджета по пересмотренному проекту превысил рост ненефтяных доходов сводного бюджета. Интересным моментом является то, что сокращение процентных расходов из бюджета также отрицательно сказалось на бюджетном порядке. Во-вторых, рост ВВП ненефтегазового сектора был очень незначительным", - добавил он.

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