Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 30 мая

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 30 мая 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8352 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на четверг:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8352 1 австралийский доллар AUD 1,1231 1 аргентинский песо ARS 0,0019 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3266 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,092 100 южнокорейских вон KRW 0,1234 1 чешская крона CZK 0,0742 100 чилийских песо CLP 0,1865 1 китайский юань CNY 0,2345 1 датская крона DKK 0,246 1 грузинский лари GEL 0,6082 1 гонконгский доллар HKD 0,2175 1 индийская рупия INR 0,0204 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1581 100 индонезийских рупий IDR 0,0105 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1591 1 швейцарский франк CHF 1,8619 1 израильский шекель ILS 0,4586 1 канадский доллар CAD 1,2386 1 кувейтский динар KWD 5,5384 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,0193 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3611 1 мексиканский песо MXN 0,0998 1 молдавский лей MDL 0,0966 1 египетский фунт EGP 0,0359 1 норвежская крона NOK 0,1603 100 узбекских сомов UZS 0,0134 1 польский злотый PLN 0,4286 1 российский рубль RUB 0,019 1 сингапурский доллар SGD 1,2565 1 саудовский риал SAR 0,4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2498 1 турецкая лира TRY 0,0527 1 тайваньский доллар TWD 0,0524 1 таджикский сомони TJS 0,157 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0421 100 японских йен JPY 1,0815 1 новозеландский доллар NZD 1,0376

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