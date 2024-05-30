В этом году в Агдамском промпарке начнут работать более 5 предприятий

БАКУ /Trend/ - В течение этого года в Агдамском промышленном парке планируется запустить более 5 предприятий.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов журналистам в Агдаме.

По его словам, указом главы государства от 28 мая 2021 года в ведении Агентства по развитию экономических зон был создан Агдамский промышленный парк. Парк занимает площадь 190 гектаров.

"Отметим, что предприниматели проявляют к Агдамскому промышленному парку, как и к другим промышленным зонам, большой интерес. Из промышленных парков, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон, наибольшее количество резидентов после Сумгайытского химического промышленного парка в настоящее время приходится на Агдамский промышленный парк.

На настоящее время в Агдамском промышленном парке статус резидента присвоен 23 субъектам предпринимательства , а статус нерезидента - 6 предпринимателям с общим объемом инвестиций более 200,6 млн манатов. Всего хозяйствующими субъектами предусмотрено создание здесь более 1900 рабочих мест. Резидентами в промышленный парк инвестировано более 35 миллионов манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест.

В настоящее время многие резиденты промышленного парка полностью завершили строительно-монтажные работы, в ближайшее время планируется начать производственную деятельность. Некоторыми резидентами продолжаются строительно-монтажные работы. Ряд из них планируется завершить в течение этого года.

Предполагается, что в этом году в Агдамском промышленном парке начнут работу предприятия по производству вентиляционного, противопожарного оборудования и различной металлопродукции, строительных материалов, кровельных материалов, труб и коробчатых профилей, электрораспределительного оборудования и электрических розеток, различных видов железнодорожного оборудования, обоев, обуви и т.д.

Также в настоящее время в Агдамском промышленном парке за счет государственных средств продолжаются работы по созданию инфраструктуры для резидентов, строительству электрической подстанции, административного здания", - сказал Адыгезалов.

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