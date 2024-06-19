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Назван объем импорта Азербайджаном пшеницы в этом году

Экономика Материалы 19 июня 2024 13:15 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года Азербайджан импортировал 328,5 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость импортированной пшеницы составила 72,7 млн долларов США.

Это на 121,6 тыс. тонн (27%) меньше по объему и на 62,2 млн долларов США (46,1 %) меньше по стоимости, чем за тот же период прошлого года,

За отчетный период импорт пшеницы составил 1% от общего импорта Азербайджана.

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