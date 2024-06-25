Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)

Экономика Материалы 25 июня 2024 21:54 (UTC +04:00)
Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встречи с президентом АБР Масацугу Асакавой в рамках его первого визита в нашу страну.

"Во время нашей встречи мы сосредоточились на отношениях АБР и Азербайджана, сотрудничестве в рамках Программы CAREC и планах на будущее сотрудничество", - говорится в публикации.

Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)
Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в рамках программы CAREC (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости