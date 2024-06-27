Назван объем инвестиций резидентов в Агдамский промышленный парк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день инвестиции резидентов в Агдамский промышленный парк составили более 35 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend.

Согласно данным министерства экономики Азербайджана, в рамках мероприятия "Новые возможности для предпринимателей: возродим Карабах вместе" представители бизнес-структур ознакомились с Агдамским промышленным парком.

Председатель правления Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Сеймур Адыгезалов сообщил, что парк создан с целью создания в регионе производства конкурентоспособной промышленной продукции и обеспечения благоприятной деловой среды для инвесторов.

Было отмечено, что по числу резидентов Агдамский промышленный парк является вторым в стране после Сумгайытского химического промышленного парка. Статус резидента промпарка получили 25 субъектов предпринимательства, еще шесть компаний зарегистрированы в качестве нерезидентов. Совокупный объем их инвестиций превышает 216 млн манатов.

За счет этих субъектов предпринимательства в промпарке планируется создать более двух тысяч рабочих мест. На сегодняшний день инвестиции резидентов составили более 35 млн манатов, создано около 300 постоянных рабочих мест. В ближайшее время в Агдамском промышленном парке начнут работать различные производственные предприятия.

Была дана информация, что на освобожденных территориях применяется льготный механизм использования коммунальных услуг, освобождение от таможенных пошлин и налогов при импорте ряда материалов и сырья, а также субсидирование взносов социального страхования и другие дополнительные льготы.

В ходе ознакомления продемонстрирован видеоролик о промышленных парках на освобожденных территориях, участникам мероприятия представлена подробная информация о таких предприятиях Агдамского промышленного парка как ООО BAFCO Invest (производство обуви), ООО Mister Decor (производство обоев), ООО Metkons (производство вентиляционного, противопожарного оборудования и изделий из металла).

Ознакомившись с бизнес-перспективами парка, созданной современной инфраструктурой, механизмами государственной поддержки и деятельностью предприятий бизнесмены провели оценку инвестиционных возможностей.

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