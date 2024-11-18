США выполнят свои обязательства по отчетности по Парижскому соглашению до конца этого года - Сью Биниаз

БАКУ /Trend/ - США выполнят свои обязательства по отчетности по Парижскому соглашению до конца этого года.

Как передаёт в понедельник Trend, об этом сказала заместитель специального посланника Президента США по вопросам климата Сью Биниаз в ходе министерского круглого стола по вопросам глобальной прозрачности в области климата.

"Прозрачность является основой климатических усилий, так как она позволяет оценивать как индивидуальный, так и коллективный прогресс, выявлять области, требующие дополнительных действий, и поддерживать подотчетность всех стран. Прозрачность не только помогает понять текущее положение, но и стимулирует принятие целенаправленных действий для достижения климатических целей", - сказала она.

Она также подчеркнула важность Рамочной программы улучшенной прозрачности (ETF) в рамках Парижского соглашения, которая создает универсальный подход для всех стран по отчетности о своих климатических действиях и мониторингу прогресса в достижении национально определённых вкладов (NDC).

"Без надежных систем для измерения и отслеживания прогресса, NDC могут превратиться в пустые обещания. А ETF помогает закрыть этот пробел, обеспечивая стандартизированное и сопоставимое представление данных", - отметила она.

Сью Биниаз добавила, что США активно поддерживают развитие стран в области прозрачности, включая помощь в создании и улучшении инвентаризаций парниковых газов и подготовке отчетов. В 2024 году США сотрудничают с 19 странами, предоставляя техническую помощь в подготовке отчетов, а также проводили серию семинаров для 17 африканских стран.